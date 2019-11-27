Стокгольм, , 22:27 — REGNUM Правительство Швеции предлагает провести глобальный саммит по вопросам климата и окружающей среды в 2022 году в Швеции. Предстоящая встреча состоится ровно через пятьдесят лет после первого в мире экологического совещания под эгидой ООН в Стокгольме. Об этом 27 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Первое в мире совещание, посвященное вопросам окружающей среды и изменению климата, состоялось в Стокгольме в 1972 году. Работа саммита, проведенного в Швеции, привела к созданию Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Инициатива для встречи была озвучена тогдашним премьер-министром Швеции Улофом Пальме. Нынешнее правительство планирует провести новый международный саммит по окружающей среде в 2022 году, то есть ровно через пятьдесят лет после первой встречи в Стокгольме.

«Наше стремление поддерживать существующие принципы заключается в том, что у нас все еще есть серьезные глобальные проблемы в области экологии, которые требуют глобальных решений. С 1972 года произошло много положительных событий. Нам удалось ограничить использование фреонов и тем самым сохранить озоновый слой. Теперь у нас есть целый ряд соглашений на глобальном уровне, которые защищают нашу планету и ограничивают использование токсичных веществ», — заявила Изабелла Лёвин, министр по вопросам окружающей среды и заместитель премьер-министра Швеции.