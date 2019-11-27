Стокгольм, , 22:26 — REGNUM 27 ноября продолжились судебные заседания по делу об обвинении бывшего члена Риксдага от Партии Центра и министра сельского хозяйства Швеции Эскиля Эрландссона в сексуальных домогательствах. Об этом 27 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Уголовное расследование против Эрландссона началось после того, как Камилла Андерссон Спарринг, председатель Комитета медсестер в Фалуне, выдвинула против него обвинения в сексуальном домогательстве. Во время судебных заседаний она рассказала о событиях на партийной съезде, который проходил в сентябре 2017 года.

По ее словам, когда она села за стол и начала готовить речь, Эрландссон подошел, сел рядом с ней и положил ей руку на бедра. Она заявила, что почувствовала, как его палец начал ее гладить, опускаясь все ниже.

В свою очередь, Эскил Эрландссон отрицает все пункты выдвинутого против него обвинительного заключения. Представляя аргументы в свою защиту, бывший министр указал на наличие у него заболевания и связанным с них последствий, которые могли стать причиной инцидента.

Эскил Эрландссон заявил, что все контакты были непреднамеренными. Он рассказал, что для лечения своих проблем со здоровьем, а именно — болей в суставах и паховой грыжи, он часто массирует себе бедра, и эти упражнения могут заставить его руки непроизвольно двигаться. Эрландссон пояснил, что таким образом он может случайно прикоснуться к другим людям.

Однако в ходе слушаний было установлено, что заболевания, о которых сообщил Эрландссон, не упоминались в медицинских обследованиях в течение года со времени предполагаемого харассмента.