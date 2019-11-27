Бишкек, , 21:09 — REGNUM Нурсултан Назарбаев внес бесценный вклад в развитие отношений с Киргизией. Об этом заявил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 ноября, по итогам государственного визита в Киргизию, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, первый президент Казахстана и нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в 2017 году проявили политическую волю и завершили важный для двух стран этап — провели демаркацию и делимитацию киргизско-казахстанской границы.

Также Токаев отметил вклад Жээнбекова в развитее партнерских отношений Казахстана с Киргизией.

«С его приходом на пост главы киргизского государства сотрудничество между нашими странами получило новый импульс. Это ярко продемонстрировало всему мировому сообществу приверженность Казахстана и Киргизии духу добрососедства», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что намерен продолжить развитие всестороннего киргизско-казахского взаимодействия, подтверждением чему назвал подписание совместной декларации глав государств Киргизии и Казахстана.