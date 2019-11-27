27 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Современная история Грузии сопряжена с именами двух очень ярких и харизматичных лидеров, сыгравших немалую роль на всём постсоветском пространстве: Звиад Гамсахурдия и Михаил Саакашвили. Оба они плохо кончили. Грузия знавала и прагматичных коррумпированности лидеров: Эдуард Шеварнадзе и Бидзина Иванишвили. Это в чередовании этих фигур есть свои внутренние законы, то у Иванишвили есть шанс закончить путь спокойно, не уподобляясь Януковичу.

Авигдор Эскин, , 21:03 — REGNUM О чем мечтает в эти дни грузинский олигарх и вседержитель Бидзина Иванишвили и — вся «Грузинская мечта»? Можно определённо сказать, что он не мечтает о повторении пути Виктора Януковича, закончившегося низринутием и бегством. Но сможет ли Иванишвили избежать подобной участи?

Политически мёртвый хватает живого Akcenty.com.ua

Если спросите об этом любого из политически активных мужей в Грузии, то вам ответят, что путь олигарха будет таким же. Часть членов правящей партии «Грузинская мечта», председателем коей является хозяин страны, предпочтут не согласиться с такой оценкой.

Демонстрации последних двух недель не носили характера дикого бунта, но настойчивость объединенной оппозиции в борьбе за выполнение обещания власти изменить электоральную систему даёт основания усомниться в нерушимости нынешней системы. Двенадцать ведущих и наиболее ярких депутатов от «Грузинской мечты» покинули фракцию. Ещё недавно лояльные Иванишвили СМИ призывают его покинуть политическую арену. Иностранные послы обеспокоены, международные акции нынешнего правительства падают.

Напомним, что сегодня в Грузии 73 депутата парламента избираются в одномандатных округах, а 77 — по партийным спискам. На протяжении последних лет оппозиция обвиняла власти в широком использовании «административного ресурса» в одномандатных округах. Действительно, почти все избранные по мажоритарной системе депутаты находятся в управлении Иванишвили. Это позволяет ему единолично командовать парламентом и правительством, не прибегая к коалиции.

В ходе июньских беспорядков Иванишвили сумел умиротворить оппозицию обещанием провести следующие выборы в ноябре 2020 года по единой пропорциональной системе партийных списков. Грузинские политики поверили тогда хозяину, но тот осознанно провалил конституционную реформу в парламенте две недели назад.

С тех пор оппозиция не даёт правительству и правящей партии ни дня покоя. Последние опросы указывают на то, что, случись выборы сегодня, «Грузинская мечта» получила бы приблизительно двадцать процентов. Этот обвал популярности партии власти при сохранении единовластия способствует «предмайданной» атмосфере в Тбилиси.

Посудите сами. При растущей до изнеможения усталости от нынешней системы власти люди при помощи простой арифметики приходят к выводу, что Бидзина Иванишвили сможет управлять страной вместе с сыном даже если его партия получит на выборах двадцать процентов. Дело в том, что почти половину парламента он приручит «административным ресурсом» в одномандатных округах. Прибавим депутатов, прошедших в парламент при двадцати процентах, и получаем однопартийную систему. Остаётся протестовать перед зданием парламента…

В отличие от ситуации на Украине при Януковиче, американская администрация и Брюссель не нашли геополитического интереса в нынешних внутригрузинских спорах. Пассивна в эти дни и Москва.

Представители европейских структур высказались несколько раз очень жёстко в адрес правящей партии, провалившей обещанную реформу электоральной системы. Критические репортажи выдают из Тбилиси международные СМИ. Однако это ближе к искренней озабоченности невыполнением обещаний и неготовностью ограничить коррупцию в политическом процессе, нежели — к геополитическому ходу с целью образования «антироссийского рычага».

В доказательство приведём удививший всех факт: за две недели антиправительственных демонстраций не было зафиксировано ни одной антироссийской провокации. Нынешнее противостояние носит сугубо внутренний грузинский характер. Кроме того, на этот раз в рядах оппозиции виднейшую роль играет движение Нино Бурджанадзе. Её активисты добились того, что на демонстрациях не было не единого антироссийского лозунга.

Кстати, последний феномен не только указывает на отличие грузинских протестов от украинского майдана, но и требует осмысления последних событий вне контекста шаблона «цветных резолюций». Если на Украине в результате переворота к власти пришли воинствующе антироссийские силы, то грузинская альтернатива «мечте» может оказаться сбалансированно разумной, если локомотивом перемен будет Бурджанадзе с ее командой, а не обломки «национального движения» Саакашвили.

Современная история Грузии сопряжена с именами двух очень ярких и харизматичных лидеров, сыгравших немалую роль на всём постсоветском пространстве: Звиад Гамсахурдия и Михаил Саакашвили. Оба они плохо кончили. Грузия знавала и прагматичных коррумпированности лидеров: Эдуард Шеварнадзе и Бидзина Иванишвили. Это в чередовании этих фигур есть свои внутренние законы, то у Иванишвили есть шанс закончить путь спокойно, не уподобляясь Януковичу. Но для этого требуется чувство меры и готовности отойти от власти. Не всем это дано.