Москва, 27 ноября 2019, 20:57 — REGNUM Группа боевых самолётов российских ВКС, включающая стратегические ракетоносцы Ту-95МС, во время плановых полётов была сопровождена истребителями ВВС Японии.
Видеозапись подхода японских истребителей к группе российских воздушных машин 27 ноября опубликовал телеканал «Звезда».
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о встрече российских бомбардировщиков с южнокорейскими истребителями F-15 и истребителями F-2 ВВС Японии.
Ракетоносцы Ту-95МС шли в сопровождении истребителей Су-35С и и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Плановый полёт российских стратегических ракетоносцев продолжался более 10 часов в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Границ соседних государств нарушены не были.
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