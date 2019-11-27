Саранск, , 20:57 — REGNUM В Мордовии, как и по всей стране, представители «Единой России», которой исполнилось 18 лет, проводят неделю приемов граждан. 27 ноября с жителями республики в региональной приемной президента РФ встретился глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

В частности, на прием пришла жительница Большеберезниковского района с коллективной просьбой от села Тазино по капитальному ремонту автодороги до села Шугурово. В населенных пунктах проживает 870 человек, а по этой дороге ездит школьный автобус. Волков поручил включить данную трассу в план ремонта на будущий год.

Жители аварийного дома в Рузаевке просили о содействии в скорейшем расселении. Глава республики распорядился включить аварийный жилой объект в адресный перечень домов, подлежащих расселению в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в период с 2021 по 2024 годы.

Остальные визиты граждан касались выделения социальных выплат на приобретение жилья и оказания материальной помощи семьям с детьми-инвалидами.

ИА REGNUM напоминает, неделя приемов «Единой России» проходит с 25 ноября. С жителями районов республики уже провели встречи депутат Госдумы председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, депутаты Госсобрания Мордовии Светлана Киселева, Валерий Сурайкин, Сергей Сиушов, Александр Поздняков, Алексей Чингалев, Максим Автаев, Владимир Кабаев.

Всего в России с начала недели приемов к представителям «Единой России» обратились 87 тыс. граждан.