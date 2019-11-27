Москва, , 21:02 — REGNUM Переговоры между Россией, Украиной и республиками Донбасса о новом обмене заключёнными близки к финалу, передаёт 27 ноября РБК.

По данным источников издания, речь идёт об обмене «всех на всех». Заявлено, что уже утверждены списки обмениваемых.

«Сейчас важный вопрос — обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом», — сказал источник.

Уточняется, что со своей стороны Киев готов передать 250 человек «в обмен на 100». 27 ноября прошла встреча в Минске Трехсторонней контактной группы, которая согласовывает списки.

Напомним, предыдущий обмен заключёнными состоялся 7 сентября 2019 г. по формуле «35 на 35». В конце октября в ДНР заявили, что готовы к новому обмену пленными с Украиной по формуле «52 на 85».

Читайте также: В украинских тюрьмах находятся более 300 граждан России — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Киев ждет, что «нормандский» саммит ускорит процесс обмена заключенными