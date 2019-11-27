Ашхабад, , 20:47 — REGNUM В ходе реализации первого этапа проекта строительства нового административного центра Ахалской области будут возведены и сданы в эксплуатацию 68 жилых домов и 8 административных зданий. Об этом на совещании с руководством профильных министерств и отраслевых ведомств Туркмении сообщил глава региона Сердар Бердымухамедов.

По словам сына главы государства, сейчас усиленными темпами ведутся строительно-монтажные работы на 64 сооружениях, задействовано свыше 350 единиц техники и около 700 строителей.

Он также отметил, что при реализации второго этапа этого градостроительного проекта планируется возвести 131 жилой дом повышенной комфортности и комплекс коттеджей, 61 офис для учреждений, а также ряд различных предприятий.

«Это позволит значительно расширить возможности граждан в выборе жилья в соответствии с их желанием и потребностями», — подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Напомним, что в августе 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о строительстве столицы Ахалской области, на территории которой должны быть возведены 199 жилых домов, 55 административных зданий, 4 школы и 10 детских садов.

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