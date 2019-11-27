Тегеран, , 20:37 — REGNUM Иранские спецслужбы задержали в ходе протестных акций восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, сообщает 27 ноября агентство ISNA.

Представители министерства информации (разведки) Ирана утверждают, что шестеро из задержанных выполняли инструкции ЦРУ по проведению акций протеста, а ещё двое собирали информацию для передачи зарубежным руководителям.

Кроме того, губернатор иранской провинции Керманшах Хушанг Базванд заявил, что организаторы беспорядков связаны с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи, характеризуя ситуацию с протестами в стране, заявил, что народу Ирана удалось нейтрализовать «заговор врага».

Напомним, акции протеста и беспорядки в ряде городов Ирана прошли на фоне повышения цен на бензин и введения норм его потребления.

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