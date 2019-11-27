Ашхабад, , 20:32 — REGNUM Туркмения превратилась в международный центр политической, деловой и научной активности. Об этом говорится в обращении президента Гурбангулы Бердымухамедова к участникам XII международной научной конференции «Tukmentel — 2019», передает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, в последние годы именно на туркменской территории всё чаще проводятся конференции и форумы регионального и международного значения.

«Проводя политику «открытых дверей», Туркмения вместе со странами-партнёрами принимает самое активное участие в возрождении Великого Шёлкового пути в современном формате. В древности этот путь был связующим звеном между культурами Востока и Запада», — подытожил Бердымухамедов.