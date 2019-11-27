Екатеринбург, , 20:29 — REGNUM В гордуме Екатеринбурга задумываются о создании механизма, который позволил бы снизить заработную плату мэру города в случае негативной оценки его деятельности. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам депутата гордумы Александра Караваева, можно ввести систему оценивания работы градоначальника. В ней можно предусмотреть применение санкций к мэру, если тот получит низкую оценку — в частности, урезание зарплаты.

Парламентарий предложил представителям мэрии применить указанный механизм в случае срыва программы по благоустройству Екатеринбурга, но не получил конкретного ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган раскритиковал проект бюджета на 2020 год. Чиновник пригрозил мэрии полицией из-за «невнятного» проекта.

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