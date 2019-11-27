Копенгаген, , 22:20 — REGNUM Министр культуры Дании Расмус Прен поддержал рекомендации исполнительного комитета ВАДА ввести жесткие санкции в отношении России и исключить страну из всех крупных спортивных мероприятий на четыре года. Наказать РФ планируют за манипуляции с допинг-тестами.

«Основополагающим условием эффективной глобальной антидопинговой системы является механизм санкций в отношении тех стран, которые нарушают международные правила по использованию допинга. Именно поэтому, в свете произошедших событий, мы поддерживаем введение со стороны ВАДА самых жестких санкций в отношении России. Они будут подразумевать, что РФ не будет допущена к участию на олимпийских играх в Токио в 2020 году, а российские спортсмены смогут выступать только под нейтральными флагами», — заявил глава датского ведомства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Напомним, что ранее стало известно, что Россия, по информации датских СМИ, предоставила агентству ВАДА ложные результаты допинг-тестов своих спортсменов, после чего исполнительный комитет международного органа стал рассматривать возможность введения санкций в отношении РФ.