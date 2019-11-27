Киев, , 20:09 — REGNUM В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» требуют от властей Украины в ближайшее время провести специальное закрытое заседание комитета Рады, на котором должны быть рассмотрены вопросы взаимоотношений Украины с Российской Федерацией.

Об этом заявила сегодня, 27 ноября, народный депутат, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в парламенте Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Геращенко заявила, что, по мнению ее политической силы, отношения Украины и России сейчас входят в новую стадию.

«У нас теперь торговля с Россией — это не война, а мир. Что у нас сегодня Украину сдают не военно, а экономически. Что наше правительство так называемых технократов делает ставку не на энергосбережение и собственную добычу газа, а на посадку на Украины «энергетическую иглу» и на субсидии», — подчеркнула соратница Порошенко.

Также она возмущена, что при наличии «таких острых вопросов» профильный комитет Верховной рады не рассматривает их во время своих заседаний.

«Все занимаются чем угодно, обсуждается что угодно, только не энергетические вызовы, не вызовы предстоящей встречи «нормандского формата»… Такой вялой позиции по внешней политике не было ни в одной Верховной раде», — резюмировала Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что прямые закупки газа у России конкретными предприятиями будут расцениваться как «сдача национальных интересов» .