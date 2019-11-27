27 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

У Крыма, помимо удачного местоположения и климатических условий, есть ряд и других преимуществ. Одно из них – недорогие энергоресурсы. Не использовать данное преимущество означает упустить удачное стечение обстоятельств, оказавшись в том самом месте в ту самую нужную минуту. С рабочей силой вряд ли будут проблемы. Крым испытывает нехватку рабочих мест. К тому же найдется масса желающих приехать на заработки в теплые края с холодного севера.

Иван Кузнецов, Галина Смирнова, , 20:08 — REGNUM



Без плодов Модест Колеров © ИА REGNUM

В ценовом соотношении экспорт составил более 14 млн долларов, что вдвое больше запланированных к достижению лишь к 2024 году показателей. Безусловно, неплохо. Но давайте посмотрим структуру экспорта. Основными ее видами, по словам Рюмшина, стали такие виды продукции местных сельхозпроизводителей, как мясо птицы, крепкие спиртные напитки и вино. В какие страны отправилась крымская продукция, Рюмшин не уточнил. Но ясно одно — на прилавках магазинов, несмотря на то, что Крым находится в составе России уже пять с лишним лет, жители страны так и не увидели крымских фруктов и овощей. Отчасти они появлялись на ярмарках, но поди разберись, крымская то была продукция, краснодарская или вовсе абхазская. Разве что отличала ее цена — более высокая, чем на те же овощи, например, из Ростовской или Калужской области.

Невольно напрашивается вопрос: неужели все съели крымчане и гости республики? И почему до России так и не дошли крымские фрукты и овощи? Неужели крымчанам невыгодно заниматься плодоовощеводством? В отсутствие выгоды верится с трудом! Если посмотреть на опыт Калужской области, то, находясь в достаточно жестких климатических условиях, регион круглогодично выращивает огурцы и помидоры, их можно встретить на полках московских магазинов.

По данным республиканского минсельхоза, в этом году в закрытом грунте выращивались овощи лишь с марта. Последние данные предоставлены за октябрь. Так, в период с марта по октябрь Крым вырастил в закрытом грунте 21,3 тыс. тонн томатов и 9,4 тыс. тонн огурцов. Размер площади, используемой под теплицы, неизвестен. В мае этого года лишь сообщалось, что под овощи открытого грунта планируют заложить 7,4 тыс. гектаров, что в 2,5 раза превышает площади прошлогоднего сезона. В августе, сентябре и октябре урожай овощей, выращенных под открытым небом, составил почти 100 тыс. тонн, львиную долю занял картофель — 53,3 тыс. тонн, остальная продукция — это капуста, огурцы, томаты, свекла, морковь, лук, сладкий перец. В общем, все это в Крым можно завезти по невысоким ценам из центра России, где эти виды овощей растут без особых усилий и затрат. Вероятно, данные объемы продукции предназначаются для внутренних нужд региона. Практически весь урожай картофеля был продан, на хранении осталась малая часть.

Крымские овощи Msh.rk.gov.ru

К слову, при том объеме имеющихся в Крыму земель сельхозназначения, по данным проведенной инвентаризации — 1 млн 801 тыс. гектаров, лишь 39% находится в собственности республики, и 61% — это частная собственность, доставшаяся гражданам в результате реформирования коллективных сельхозпредприятий. Судя по объемам производства плодоовощной продукции, частники либо не занимаются данным видом деятельности, либо используют земли под выращивание других культур, или вовсе не задействуют эти земли. Хотя сама природа шепчет заняться производством овощей. Тем более возможности для их реализации расширились. Крым имеет выход к морю, теперь имеет разветвленную сеть автомобильных дорог, построен Крымский мост. Тем самым расширились возможности построения удобного, выгодного и более доступного логистического плеча. Как заявлял Андрей Рюмшин, железнодорожная часть моста еще и позволит повысить доступность обеспечения Крыма товарами, в том числе необходимыми в сельхозпроизводстве. Так что крымчанам осталось натянуть пленку на своей земле и посеять семена. Но, увы, никто не торопится.

Приведу лишь немного статистики: в 2018 году в Россию было ввезено только овощей на 1,66 млрд долларов, что эквивалентно примерно 100 млрд рублей — это годовой доход бюджета всей Кемеровской области. Наибольшая доля в импорте принадлежит Китаю. Да, именно Китаю — 22%!!! Азербайджан вносит свою лепту в общий котёл импорта размером в 12,5%. Далее расположились такие страны, как Белоруссия — 10,7%, Египет — 10,2%, Израиль — 9,2%, Иран — 7,7%, Марокко — 6,7%, Турция — 4,8%, Узбекистан — 3,2%.

Наибольшую долю в структуре импорта, по данным портала ru-stat.com, занимают томаты — почти 34%, прочие овощи — 18,7%, картофель — 13,1%, лук репчатый — 7,2%, огурцы — 6%, морковь, репа, свекла — 5,9%, овощи замороженные — 5%, капуста — 3,3%, овощи сушёные — 2,6%.

Крымская сельскохозяйственная продукция Msh.rk.gov.ru

Кстати, переработка овощей, особенно заморозка, сейчас в тренде. Поэтому для фермеров открываются дополнительные возможности, не консервировать по старинке продукцию, хотя без этого, конечно, не обойтись, а замораживать.

У Крыма, помимо удачного местоположения и климатических условий, есть ряд и других преимуществ. Одно из них — недорогие энергоресурсы. Не использовать данное преимущество означает упустить удачное стечение обстоятельств, оказавшись в том самом месте в ту самую нужную минуту. С рабочей силой вряд ли будут проблемы. Крым испытывает нехватку рабочих мест. К тому же найдется масса желающих приехать на заработки в теплые края с холодного севера.

С высоты полета соседняя с Крымом Турция выглядит местами сплошной теплицей. И далеко не все из них представляют собой современные технологичные сооружения, то есть самые обычные теплицы, собранные из подручных материалов. Удивительно, но создается впечатление, что турки занимаются овощеводством даже на скалистой местности. И ничто им не мешает! Что мешает жителям Крыма активно использовать возможности, лежащие прямо под ногами?

Безусловно, отсутствие денег и недостаток доступных недорогих кредитов, и главное — страх перед сбытом продукции. Вырастить продукцию — полбеды, и фермерам это хорошо известно. Чаще всего с проблемой реализации продукции фермер сталкивается в сезонный период, когда на рынке конкуренты предлагают продукцию не хуже качеством, и цена, при этом, конечно, снижается. Хорошо, если за себестоимость продадут, а если нет…

Кроме того, фермер может не совсем точно оценить потребности рынка, ориентироваться на выращивание продукции, не высоко востребованной рынком. В итоге его постигают не просто разочарования, а убытки. Пугает фермеров отсутствие или нехватка, особенно в сезон, специальных складских мощностей, терминалов для хранения продукции до момента ее реализации. При этом современные технологии и подходы к хранению продовольственной продукции настолько продвинулись вперед, что позволяют хранить отдельные виды выращенной продукции от нескольких месяцев до полугода и больше, что позволяет реализовать продукцию как раз в весенний сезон нехватки свежих овощей и фруктов. Более того, фермерам, особенно крымским, трудно сегодня сориентироваться в новых технологиях, удешевляющих производство.

Андрей Рюмшин Msh.rk.gov.ru

Чтобы не превращать туристический Крым в республику фермерских разочарований, вполне можно было, как и в других странах, той же Турции или на Пиренейском полуострове, расположенном на юго-западе Европы, создать целый комплекс теплиц. Определить, так сказать, точку роста, вокруг которой создать фермерскую кооперацию в увязке с заказчиком продукции. То есть, таким образом, помочь фермерам с обеспечением гарантированного сбыта продукции. Понятное дело, что точка роста должна иметь удобное логистическое плечо, позволяющее вывозить готовую продукцию с максимальной выгодой и удобством, в том числе, не мешая основному потоку движения, особенно туристического. Это могла бы быть восточная часть Крыма.

По сути, можно построить цикличный процесс выращивания продукции. От рассады в теплицах до ее пересадки в открытый грунт. А на высвобождаемых тепличных участках можно будет высевать уже следующие культуры. Это позволит не только уже к маю иметь свежие фрукты на столе, но и не тормозить процесс производства продукции, что, безусловно, повысит отдачу от бизнеса. Более того, данная точка роста могла бы стать своего рода поставщиком оборудования; технологии, испытанной на местной земле, и, наконец, рассады.

Имея гарантированный сбыт, сильного игрока, который создал бы эту самую точку роста и объединил бы вокруг себя фермеров, сняв с них нагрузку за транспортировку, упаковку, к которой то и дело цепляются все торговые сети, причем у каждой из которых свои стандарты, возможно, процесс сдвинулся бы с мертвой точки и у нас у всех появился бы шанс откушать не китайский овощ, а свой — солнечный крымский.

На днях министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин подвел итоги реализации национального регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Программа оказалась перевыполненной со значительным отрывом от целевых установок, достигнув 229% планового годового значения. Между тем озвученная цифра весьма неоднозначна, так как она отражает экспорт как продукции собственного производства, так и перевалки продовольственных грузов.