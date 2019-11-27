Ашхабад, , 20:07 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провел переговоры с главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Участники встречи обсудили возможности обмена опытом в сфере использования инновационных технологий и внедрения цифровой экономики, а также уделили особое внимание вопросам взаимодействия в науке, образовании и культуре.

После чего Мередов и Митрофанова рассмотрели возможность привлечения Россотрудничества к разработке программ и проектов в области научных исследований, повышения квалификации специалистов и культурных мероприятий.