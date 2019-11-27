Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM Комиссия думы Екатеринбурга по здравоохранению не поддержала проект бюджета в его «медицинской» части. Об этом сообщает «Ура.ру».

За проект документа проголосовали лишь трое членов комиссии из восьми. Ряд депутатов не устроило то, что в бюджете запланировано снижение расходов на медицину — на 800 млн рублей по сравнению с 2019 годом (с 1,9 млрд до 1,1 млрд рублей).

В ответ чиновники попытались убедить избранников, что нынешний год оказался «рекордным» по тратам на здравоохранение из-за строительства ЦГБ №1 и закупки оборудования для неё. А вице-мэр Дмитрий Баранов заявил, что если бюджет не будет принят, то город не внесут в областные и федеральные программы по здравоохранению.

Тем не менее, такая риторика не убедила парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы Игорь Володин заявил, что не поддержит проект бюджета на 2020 год. По словам председателя, мэрия Екатеринбурга отказалась реагировать на пожелания депутатов.

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