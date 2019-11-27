Брюссель, , 19:58 — REGNUM 27 ноября Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы. Председательство будет длиться до 15 мая 2020 года. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Сегодня в Страсбурге состоялась церемония передачи Францией Грузии символических ключей от председательства в Совете Европы.

Государственный секретарь по европейским делам Франции Амели де Моншален вручила ключи министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани во время заседания Комитета заместителей министров Совета Европы.

Ранее сегодня в рамках церемонии передачи председательства Грузии в Страсбурге, на площади Республики, был поднят флаг Грузии. По улицам Страсбурга начал курсировать трамвай, украшенный буквами грузинского алфавита.