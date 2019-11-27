Токио, , 22:20 — REGNUM 28 ноября президент Сальвадора Найиб Букеле прибудет с официальным визитом в Токио. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство иностранных дел Японии.

Букеле пробудет в Стране восходящего солнца четыре дня. Первым пунктом программы визита сальвадорского президента станут переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Также запланированы встречи Букеле с бизнес-элитами Японии.

В 2015 году по случаю 80-летия дипломатических отношений между двумя государствами Сальвадор посетила японская принцесса Мако, племянница нынешнего императора Нарухито.