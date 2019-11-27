Ашхабад, , 19:53 — REGNUM Для того чтобы вовремя завершить постройку соборной мечети руководство Балканской области Туркмении негласно обязало работников бюджетных организаций и государственных предприятий сдать по 500 манатов (9,1 тысячи рублей). Несогласным угрожают увольнением, передает «Азатлык».

Также местные власти заставляют частных предпринимателей оказывать помощь в строительстве мечети и других объектов, возведение которых остановилось из-за нехватки средств в бюджете региона.

Коммерсанты должны поставить строительным фирмам арматуру, щебень, цемент и обеспечить их грузовыми машинами. В случае отказа им грозят проблемы с прокуратурой и лишение заработка.

Издание отмечает, что власти Балканского региона планируют назвать строящуюся мечеть в честь одного из родственников президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.