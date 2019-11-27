Бишкек, , 19:49 — REGNUM Служба криминальной милиции МВД Киргизии впервые использовало возможности мобильной связи для отслеживания граждан, находившихся близ дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время его штурма, передает «Kloop».

Сотрудники ведомства обзванивают всех граждан, оказавшихся в селе Кой-Таш в период с 6 по 9 августа 2019 года, а также тех, кто с ними связывался по телефону в те дни.

Действия силовиков вызвали негативную реакцию среди части граждан страны — люди недовольны фактом масштабной слежки за ними, ведущейся с помощью современных технических средств.

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Издание отмечает, что двум его журналистам, которые связывались с находившимися у резиденции экс-главы государства коллегами во время тех событий, тоже поступили звонки от правоохранителей.

При этом сотрудник криминальной милиции признался, что список людей, оказавшихся в доме экс-президента или неподалеку во время попытки спецслужб арестовать Атамбаева, насчитывает около полутора тысяч человек.

Помимо сотрудников «Kloop» сотрудники МВД Киргизии также звонили корреспонденту агентства «Франс-Пресс» Толкун Наматбаевой и представителям других СМИ.

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