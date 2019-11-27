Пхеньян, , 19:55 — REGNUM Северная Корея ведёт активное строительство фортификационных сооружений на западном побережье. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Отмечается, что оборонительные работы ведутся всего лишь в трёх километрах от южнокорейского острова Кёдон в бассейне реки Хан. Данная территория входит в «зону мира», где не должна вестись любая военная активность в соответствии с договорённостями лидеров Южной и Северной Кореи, достигнутых в сентябре 2018 года. В частности, здесь были построены несколько сторожевых постов и пулемётных вышек, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Кроме того, на прилегающих приграничных островах с 2015 продолжается размещение военнослужащих и вооружения, включая артиллерию и РЛС.

Эксперты полагают, что данные оборонительные сооружения необходимы в первую очередь для пресечения потока беженцев из Северной Кореи. Кроме того, КНДР таким образом заявляет о своём контроле над приграничными островами и демонстрирует свою военную мощь на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации.