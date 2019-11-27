Белград, , 19:54 — REGNUM Спасательная группа МЧС Сербии вызволила два безжизненных тела из обломков здания в албанском городе Туман, который наиболее пострадал от землетрясения, пишет сербское новостное агентство RTS 27 ноября.

Спасатели из Сербии прибыли в Албанию после серии разрушительных землетрясений, поразивших эту страну.

Руководитель спасательной группы Давор Видович заявил, что они получили большую помощь и поддержку от посла Сербии и от спасательных служб Северной Македонии и Албании. Он отметил, что они останутся до тех пор, пока существует потребность в их участии.

Заместитель начальника управления пожарно-спасательных подразделений и гражданской защиты в секторе чрезвычайных ситуаций Сербии Влада Племич заявил, что сербская спасательная команда хорошо обучена и может оказывать помощь при проведении международных спасательных операций.

В Албании спасатели ищут выживших под обломками. Чрезвычайная ситуация была объявлена в районе городов Дуррес и Тирана. Число погибших возросло до 29 человек, а количество раненых достигает 650 человек.

Премьер-министр Албании Эди Рама на внеочередной сессии правительства поблагодарил всех официальных лиц стран региона, Европы и мира, которые направили помощь в Албанию.