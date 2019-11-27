Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM Более 70% опрошенных жителей Екатеринбурга высказались за возвращение прямых выборов мэра, сообщили в фонде «Социум». Информацию о результатах исследования опубликовал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер в Facebook.

52% респондентов заявили о безусловной поддержке данной инициативы, ещё 21% скорее бы одобрили её, чем нет. Ещё 21% отнеслись к возврату выборов безразлично, и лишь 6% высказались против инициативы.

Характерно, что более 70% опрошенных екатеринбуржцев приняли бы участие в выборах градоначальника, если бы они состоялись в ближайшие выходные, и лишь 20,5% горожан не пришли бы на избирательные участки.

Всего был опрошен 601 человек старше 18 лет. Респондентам задавали вопросы методом телефонного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге создали «Комитет за прямые выборы мэра». В неформальном объединении решили, что идею о возврате к прямой системе назначения градоначальника нужно популяризовать среди общественности, иначе власти и не посмотрят в эту сторону.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отказали в референдуме о возвращении прямых выборов мэра