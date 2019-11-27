Бишкек, , 19:33 — REGNUM Министерство обороны России передало вооруженным силам Киргизии два многоцелевых вертолета Ми-8МТ и вернуло две радиолокационных станции П-18−2, отремонтированных и модернизированных на российских предприятиях. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Церемония передачи техники состоялась на авиабазе ОДКБ «Кант», расположенной в одноименном городе близ киргизской столицы.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин отметил, что российские военные знают о высокой потребности киргизской армии в вертолетах.

«Они позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, существенно повысят возможности сил воздушной обороны страны», — подчеркнул он.

Говоря о модернизированных радарах, Фомин отметил, что «их ждут в войсках противовоздушной обороны республики, поскольку они значительно расширят возможности по защите воздушных рубежей государства от любых проявлений террористической опасности».

«Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности», — подытожил замминистра.

Читайте также: Армия Киргизии заняла 91-е место в рейтинге военной мощи Global Firepower