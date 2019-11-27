Сеул, , 19:52 — REGNUM Южная Корея не отказывается от намерения провести совместную с КНДР Олимпиаду 2032 года. Об этом договорились лидеры двух стран во время саммита в сентябре 2018 года.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, министр Республики Корея по делам воссоединения Ким Ён Чхоль призвал Пхеньян предпринять активные меры для подачи совместной заявки на проведение Олимпийских игр. Министр убеждён, что успешная реализация данной инициативы позволит значительно улучшить отношения двух стран. Это также станет первым случаем, когда Олимпиада пройдёт на территории сразу двух государств, если совместная заявка будет удовлетворена.

Южная и Северная Корея уже пытались провести Олимпиаду в 1988 году — в Пхеньяне даже был построен крупнейший в мире стадион. Однако испортившиеся отношения двух стран сорвали данную инициативу, и Олимпиада прошла в Сеуле. Эксперты полагают, что на фоне охлаждения межкорейских отношений, данная инициатива вряд ли может быть реализована.