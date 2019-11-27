Брюссель, , 19:22 — REGNUM 27 ноября Европейская комиссия подала иск против Польши в суд Европейского союза по делу, связанному с налогообложением и охраной окружающей среды. Брюссель выразил недовольство налоговыми льготами, введенными Польшей для энергоемких предприятий. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Чиновники Еврокомиссии утверждают, что Польша тем самым не соблюдает законодательство Европейского союза. Еврокомиссия отметила, что правила Евросоюза, касающиеся налогообложения фирм, требуют, чтобы предприятия, которые пользуются налоговыми льготами, предпринимали меры по улучшению своей энергоэффективности и экологичности. По мнению Еврокомиссии, Польша этого не выполняет.

«Льготы, введенные Польшей, способствуют ведению деятельности, которая приводит к загрязнению окружающей среды, и в связи с этим они противоречат климатическим целям Евросоюза, а также серьезно нарушают конкуренцию», — пишется в сообщении.