Москва, , 19:17 — REGNUM Соединённые Штаты Америки успешно перехватывают религиозную повестку в мировой политике. Об этом 27 ноября заявил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский на круглом столе «Россия — образ будущего. Внешняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Парадокс: если посмотрим, какое государство сегодня активно использует религиозную составляющую в своей внешнеполитической линии, то это окажется не Россия, не европейские страны, а Соединённые Штаты Америки — страна по нашим меркам относительно молодая и страна, в которой одной из поправок Конституции закреплено полное невмешательство в какие-либо религиозные дела, по крайней мере внутри страны», — заявил Стремидловский.

«Тем не менее США сегодня ставят религиозную политику во главу угла. Более того, если верить американским изданиям, именно религиозные свободы, их защита и мониторинг становятся первоочередным принципом оценки Государственного департамента США стран мира. Раньше это были права человека», — отметил он.

В связи с этим России явно не следует конкурировать с США на этой территории.

«Я не думаю, что мы сможем конкурировать с американцами в деле защиты религиозной свободы. Они тут уже и руку набили, и собаку с кошкой съели. Но мне кажется, Россия могла бы выступить с совершенно другим подходом. И поставить в основу религиозной политики российского государства принцип защиты и отстаивания религиозных ценностей», — считает эксперт.

«В данном случае, в данном контексте мы получим не только симпатии крупнейших конфессий существующих, но и симпатии ряда государств, которых тоже беспокоит проблема религиозных ценностей, в том числе и Европейского союза», — указал Стремидловский.

В целом же в религиозной повестке у России сохраняется множество нерешённых вопросов, отметил он.

Например, сложилось достаточно парадоксальное положение, когда удаётся найти взаимопонимание с католицизмом, в то время как само православие становится большой головной болью и проблемой для российской власти.

«Нам проще найти с папой Римским Франциском по вопросу защиты христиан на Ближнем Востоке, в то время как православная вера сегодня погрузилась в серьёзный конфликт», — указал Стремидловский.

При этом, несмотря на то, что на Западе Русскую православную церковь видят тесно связанной с российской властью, в действительности имеет место нечто совершенно противоположное: статус Церкви в России остаётся по существу неопределённым.

«Если послушать, у нас РПЦ от государства отделена — отделена, когда государство и общество хочет что-то попросить, потребовать у Церкви. Она отделена и в таком важном вопросе, как Крым. В 2014 году, в марте, во время воссоединения Крыма с Россией, патриарх Кирилл отсутствовал на заседании Федерального Собрания, и я не припоминаю, чтобы наши патриархи вообще в Крым заезжали с 1991 года. И не припоминаю, чтобы Крымом интересовались иерархи РПЦ поменьше», — отметил Стремидловский.