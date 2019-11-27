Рим, , 19:15 — REGNUM В парламенте Италии будет создана комиссия по проверке финансирования политических партий, заявил в среду, 27 ноября, лидер правящего «Движения 5 звезд», глава МИД Луиджи Ди Майо.

Партии должны будут раскрыть информацию обо всех «фондах и ассоциациях», которые их финансируют, это вопрос не только борьбы с нарушением закона, но и политической прозрачности, считает Ди Майо.

В последние месяцы в СМИ обсуждались возможные нарушения в финансировании в отношении двух партий — «Лиги» Маттео Сальвини, а также партии Маттео Ренци (входит в состав правящей коалиции). И Ренци, и Сальвини предположения о возможных нарушениях отрицают.

О необходимости создания парламентской комиссии по проверке финансирования политических партий в Италии говорят уже не первый год, однако это до сих пор остается проектом.