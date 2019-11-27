Москва, , 19:11 — REGNUM Законопроект о выплатах для военнослужащих по призыву правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Под дополнительными выплатами подразумеваются ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, а также за руководство воинским подразделением и за работу со сведениями, составляющими гостайну.

Правительство предлагает во исполнение норм выпустить постановление, закрепляющее размер выплат, в частности, предлагается ввести оклады по воинским должностям в размере 2 тыс. рублей в месяц. При этом за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, предлагается установить выплату в размере 50% от оклада — то есть 1 тыс. рублей. За руководство воинским подразделением дополнительно предлагается выплачивать 40% от оклада, а за работу со сведениями, составляющими гостайну — от 10 до 25% от оклада по воинской должности.

Как отмечают авторы инициативы, такая унификация денежного довольствия военнослужащих по призыву позволит уйти от понятий «типовые» и «нетиповые» воинские должности.

В Минобороны России в период с 2012 по 2018 год проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Эксперимент оказался удачным.