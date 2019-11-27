Екатеринбург, , 19:16 — REGNUM Бывший вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин получил должность в особой экономической зоне «Титановая долина». Об этом сообщает «Новый день».

Гагарин стал советником по информационной политике гендиректора ОЭЗ Артемия Кызласова.

«Если у пишущего сообщества будет понимание тенденций и того, что там происходит, привлекательность [«Титановой долины»] возникнет сама собой», — заявил политолог.

Бывший чиновник уже приступил к работе и сейчас разбирается в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Гагарин не продержался на посту вице-мэра и полугода. Политолог был вынужден уйти с должности в марте 2019 года из-за претензий прокуратуры.

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