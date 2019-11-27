Киев, , 18:58 — REGNUM О фиксации цены на газ для населения в этом отопительном сезоне заявил журналистам 27 ноября украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава украинского правительства заверил соотечественников, что тарифы на газ не поднимут, даже если «Нафтогаз» не сможет заключить нового соглашение с Газпромом.

Гончарук «Решением, которое мы сегодня приняли, мы гарантированно защищаем украинцев от проявлений и последствий возможных колебаний цены на газ этой зимой».

Напомним, сейчас цена на газ на Украине составляет восемь гривен за один кубометр. Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.

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