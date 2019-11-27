Тбилиси, , 18:56 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International упрекнула правительство Грузии за непропорциональную и необязательную силу, применённую при разгоне митингов в Тбилиси 18 и 26 ноября. Специальное заявление организации распространяют грузинские СМИ.

По опубликованному ими переводу текста заявления на грузинский язык, Amnesty International призывает правительство Грузии впредь воздерживаться от применения силы против мирных демонстрантов.

«Сила должна применяться только в том случае, если несиловые средства будут неэффективными. При этом правоохранительные органы должны максимально сократить нанесение ущерба и убытков митингующим», — отмечается в заявлении.

Нецелесообразным организация сочла и применение водомёта для разгона акции, так как струя воды была применена при низкой температуре, а одному из демонстрантов нанесла повреждения в области глаза.

На основании полученных от своих источников из Тбилиси сведений, Amnesty International заключила, что применение водомёта при разгоне обеих акций не было ни пропорциональным, ни необходимым.

Как известно, в обоих случаях, 18 и 26 ноября, причиной для разгона акций протеста стало блокирование входов в парламент и перекрытие проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси. Хотя организаторы акции утверждают, что их действия были мирными, ряд телекомпаний заснял кадры, как активисты оппозиции бросали припасённые ими якобы для обогрева дрова в сотрудников полиции, и как лидеры оппозиции наносили полицейским словесные и физические оскорбления и фактически втягивали их в провокации.

Обе акции были разогнаны с помощью водомётов, но без применения таких средств, как дубинки или пластиковые пули, которыми преследовали демонстрантов при правлении экс-президента Михаила Саакашвили. Причиной для возобновления акций протеста в Тбилиси стало непринятие парламентом Грузии проекта поправок в Конституцию, согласно которому парламентские выборы 2020 года должны были состояться по новой, пропорциональной системе.