Москва, , 18:55 — REGNUM Действия министра внутренних дел России свидетельствуют о том, что российские элиты не готовы к возникновению нового многополярного мирового порядка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 ноября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на круглом столе «Россия — образ будущего. Внешняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Удручают действия МИДа. Цивилизационный подход должен был формироваться, прежде всего, в структурах МИДа и оттуда прийти во внутреннюю политику, в систему управления государством. Трансформация мира из однополярного в многополярный предполагает цивилизационный подход — и распространение такой методологии на все действия органов власти и прежде всего на внешнюю политику», — заявил Лепехин.

Он отметил, что с новым мировым порядком, кажется, смирились даже США и уже готовы работать с международным сообществом по новым правилам.

В связи с этим характерно, что президент США Дональд Трамп за время своего президентства не принял ни одного решения, направленного, по крайней мере непосредственно, против России — даже прекращение Договора по ракетам средней и меньше дальности направлено в большей мере против Китая, нежели России.

«Но наши ведомства не готовы к многополярному миру. Потенциал есть, но что означает для России, как цивилизационного субъекта, формирование многополярного мира? Для конкуренции цивилизаций есть определённые критерии цивилизационности. В России нет ни одного составляющего на сегодняшний день этих критериев, которые бы позволили нам конкурировать в новом мире», — отметил Лепехин.

Без глубокой и проработанной стратегии действий добиться благоприятного исхода у России не выйдет — для «автоматического» вступления в клуб центров мировой цивилизации ей элементарно не хватает внутренних ресурсов, считает эксперт.

«Сколько у Китая, в Индии, у Европы, в Северной Америке? У нас очень маленькая людская масса. Чтобы можно было самодостаточно внутри цивилизации производить все необходимые продукты, конкурировать с другими цивилизациями — примерно 500−600 млн. В экономическом смысле это должны быть порядка 10% мирового ВВП, а не 2%, как сейчас», — отметил он.

Помимо этого, России мешают компрадорские элиты, отсутствие консенсуса с широкими слоями общества по вопросам социально-экономической политики, но самое главное — фактически полное отсутствие концептуального обеспечения политической стратегии.

«Вызовы есть — ответов нет», — отметил он.