Киев, , 18:44 — REGNUM Подарить президенту Зеленскому велосипед — это «очень низкое и безобразное оскорбление» всей Украины главой Эстонского государства, заявил сегодня, 27 ноября, украинский политический эксперт Максим Кухар.

На велосипеде Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

Это аналог того, как если бы президенту Франции Эммануэлю Макрону подарили аквариум с лягушками, заявил эксперт.

«То есть мы, граждане Украины, имеем право шутить над Зеленским сколько хотим. Можем привозить ему под офис велосипеды, рояли, напоминать ему о невыполненных предвыборных обещаниях с сарказмом любого уровня едкости. А президенты других стран так шутить не могут. Потому что в его лице они оскорбляют Украину», — считает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября в ходе рабочего визита в Эстонию получил неожиданные подарки — велосипед и банку мёда.

«Ведь если только вдуматься, какой это позор. Президенту Украины напоминают об истоках его карьеры комика, даря ему велосипед. И это делает маленькая Эстония», — заявил политолог Тарас Березовец.

В офисе Зеленского по состоянию на вечер 27 ноября неожиданный подарок от властей Эстонии еще не комментировали.

Именно на велосипеде ездил на работу главный герой сериала «Слуга народа» президент Голобородько.