Варшава, , 19:16 — REGNUM 27 ноября были опубликованы результаты опроса, проведенного польским Центром исследования общественного мнения. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как показывают результаты исследования, нынешний президент Польши Анджей Дуда, доверие к которому питают 68% опрошенных, и премьер-министр Матеуш Моравецкий, которому доверяют 60% респондентов, в очередной раз в ноябре стали лидерами рейтинга политиков по уровню доверия со стороны граждан Польши. Менее всего поляки доверяют председателю оппозиционной партии «Гражданская платформа» Гжегожу Схетыне и председателю либерально-консервативной партии «KORWiN» Янушу Корвину-Микке.

Центр исследования общественного мнения провел опрос в период 7−17 ноября 2019 г. на репрезентативной выборке, в которую были включены взрослые жители Польши. Общее число респондентов составило 944 человека.