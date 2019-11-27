Тирана, , 19:14 — REGNUM 27 ноября премьер-министр Албании Эди Рама ввел режим чрезвычайного положения в Тиране и Дурресе, двух городах, наиболее пострадавших в результате разрушительного землетрясения магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, произошедших в ночь с 25 на 26 ноября.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова албанского премьера:

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто утешает себя мыслями о том, что они не виноваты, поскольку в чрезвычайном положении у них не было времени на то, чтобы делать все по порядку.

Вчера на это не было времени. Вчера мы все действительно общались друг с другом только по телефону, поскольку все находились на передовой.

Сегодня мы вводим чрезвычайное положение в соответствии с Конституцией и соответствующим законодательством».

По словам албанского премьер-министра, чрезвычайное положение предполагает проведение ряда мер в период 30 дней после его введения, причем не все могут быть готовы подчиниться этим мерам немедленно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово и Албании объявлен день траура после землетрясений