Москва, , 18:23 — REGNUM В Турции высоко ценят роль России в сирийском конфликте — Москва выступает в качестве практически единственного игрока, который пытается найти основу для компромисса между сторонами и которому этого реально удаётся достичь. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 ноября заявил бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш на круглом столе «Россия — образ будущего. Внешняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Отношения с Россией позволили Турции более реалистично оценивать её перспективы на сирийском направлении», — заявил Якыш.

«Цель Америки и партнёров — Сирия без Башара Асада. Но на Западе приходят к пониманию, что если Асад будет устранён, то Сирия погрузится в ещё больший хаос. Женевский процесс выглядит перспективно, а против активно выступает Дамаск. Единственный игрок, который в этой ситуации реально взаимодействует — это Россия», — подчеркнул он.

По его словам, участие внешних игроков, безусловно, усугубило ситуацию в Сирии, при этом каждый из игроков — среди которых, в частности, Россия, Турция и США, — ставит свои собственные задачи. У некоторых интересы совпадают, но по большей части — нет.

Что касается главы Сирийской Арабской Республики Башара Асада, то он преследует цель зачистить от боевиков Идлиб, при этом рвение Дамаска вызывает определённое напряжение среди турецких политиков. Астана возражала и призывала к разделению боевиков так, чтобы определить конкретные экстремистские группировки — отчасти этого удалось достичь, но завершить процесс Турции не удалось.

«Турция не хотела, чтобы таким образом чрезмерно усилилась позиция Дамаска. Но самое главное — остановить остановить потенциальный выброс беженцев на территорию Турции», — заявил Якыш.