Москва, , 18:05 — REGNUM Голосование по бюджету Москвы на 2020 год и плановый период отличается от подобных процедур в прошлом. Об этом 27 ноября заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников после заседания законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уникальность принятия бюджета 2020−2022 годов в том, что есть вопросы, которые консолидировано голосовались политическими партиями. Это такие поправки, которые касались введения новой социальной нормы, такой как «дети войны». Было 40 голосов «за» пакет поправок, одобренных редактором. Это уникальный случай в истории Московской городской думы», — сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы также подчеркнул, что закон о бюджете поддержали все фракции законодательного собрания столицы.

«Впервые коммунисты поддержали поправки в бюджет. Итоговые результаты вы также видели на табло — 35 депутатов прогуливали «за», — отметил Шапошников.

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