Тбилиси, , 18:01 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили встретился с и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд. Об этом 27 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии, сообщает пресс-служба партии.

Напомним, акции протеста в Тбилиси оппозиция начала 14 ноября после того, как парламент не смог набрать нужного числа голосов для утверждения очередных поправок в Конституцию. Этими поправками предусматривалось проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Такое обещание дал населению лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на фоне проходивших в Тбилиси акций протеста, поводом для которых оказался визит в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Оппозиция обвинила Иванишвили в невыполнении обещания и созвала акцию у здания парламента, которая продолжалась до 18 ноября. Так как участники акции заблокировали все входы в парламент и не пускали туда депутатов, полиция применила спецсредства и разогнала митингующих. Активисты и лидеры оппозиции и после этого продолжили организацию мелких локальных акций, а масштабное шествие объявили на 25 ноября. В этот день оппозиция и ее сторонники опять заблокировали входы в парламент и перекрыли проспект Руставели палатками, на что полиция вновь применила специальные меры и расчистила проезжую часть и входы в парламент от «искусственных заграждений».