Москва, , 17:54 — REGNUM В Госдуме вручили награды городам и сельским поселениям — победителям всероссийского конкурса лучших муниципальных практик. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, вручали дипломы представителям местных администраций глава федеральной конкурсной комиссии — заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и член комиссии — первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

Цель конкурса — выявить лучшие проекты муниципалитетов по работе с населением, в сфере экономики, градостроительной политики, укрепления гражданских связей и добрососедских отношений.

Всего в 2019 году на конкурс поступило 714 заявок со всех регионов страны. Победителями в номинации, посвящённой развитию гражданской активности и эффективной обратной связи с населением, стали город Ставрополь, Заводоуковск из Тюмени и Томари с Сахалина; сельские поселения Сугайкасы (Чувашия), Зилаир (Башкирия) и хутор Коржевский Краснодарского края.

В номинации «Градостроительная политика и развитие ЖКХ» в тройку лидеров вошли города Фролово в Волгоградской области, Стерлитамак в Башкирии и Людиново Калужской области. Среди сельских поселений — Бриньковское (Краснодарский край), Преображеновка (Липецкая область) и Кочегуры (Белгородская область).

За проекты по рациональному управлению муниципальными финансами награждены Ханты-Мансийск, Хабаровск и Бузулук (Оренбургская область); калужское село Ворсино, смоленское село Угра и ростовский Краснокутск.

За муниципальные практики, способствующие укреплению межнационального мира и согласия, отмечены Ижевск, Горно-Алтайск и Ставрополь; посёлок Зимовники под Ростовом, Козловское сельское поселение Тверской области и Винницкое — в Ленинградской области.

В качестве меры поддержки муниципалитеты-победители разделят между собой призовой фонд, составляющий 40 млн рублей. Эти средства поступят в местные бюджеты и могут быть потрачены на новые проекты по благоустройству городов и поселений.

Организаторами конкурса выступают Минюст, Минстрой, Минэкономразвития и Минфин России, а также Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Ежегодно эксперты оценивают лучшие реализованные на практике наработки в каждой из номинаций и определяют по три победителя из числа городов, по три — среди сельских поселений.