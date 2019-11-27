, 17:52 — REGNUM Отказ Турции поддержать план НАТО «по защите» от России стран Прибалтики не влияет на «волю и возможности» альянса защищать своих союзников, заявил 27 ноября генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Столтенберг «У нас есть не только планы, но и воля и возможности защищать всех наших союзников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным массмедиа, турецкий представитель отказался поставить свою подпись под планом НАТО, предполагающим защищать Прибалтику от России.

Анкара, как отмечалось, согласится на подобное, если НАТО политически будет поддерживать её против курдов в Сирии. «Помощь» Прибалтике предполагается в ситуации, если Россия нападёт на прибалтийские страны.

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