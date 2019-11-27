Симферополь, , 17:49 — REGNUM Если решение об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях будет принято, у них всё равно будет возможность реализоваться в рамках российских первенств, многие из которых не уступают мировым. Об этом 27 ноября журналистам в Симферополе заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Если это решение будет принято, остаётся колоссальный объём работы, у спортивной общественности никакого не должно быть уныния. Полно в нашей федеральной повестке организаций и соревнований мирового уровня, и календарных графиков, в которых наши спортсмены могут участвовать. Никакой трагедии вселенского масштаба, конечно, не произойдёт, но нужно иметь в виду, что они нас не любят. Не любят за то, что мы растём и становимся сильными, за то, что мы имеем на мировой арене свой голос», — отметил крымский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитете по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложили отстранить Россию на четыре года от международных соревнований из-за подозрений, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали.

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