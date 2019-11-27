Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.

У причальной стенки верфей пришвартована только принятая 25 ноября на вооружение ВМФ России дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский». Здесь же, в цехах предприятия, ведется строительство еще трех таких же субмарин — «Волхов», «Магадан» и «Уфа».

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Как сообщает ТАСС, в осмотре строящихся подводных лодок президента России сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

На «Адмиралтейских верфях» Путин также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов».

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Напомним, дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первая из серии подлодок, строящихся для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название «Черная дыра».