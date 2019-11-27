Москва, , 17:41 — REGNUM Наиболее вероятные темы разговора президентов РФ и Украины на предстоящем «нормандском саммите» — Донбасс, газ и перспективы вхождения Украины в НАТО, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается вхождения Украины в НАТО, то здесь позиция России — резкое «нет!». В свое время, когда Украина подписывала ассоциацию с ЕС, она долго гордилась этим, но российская сторона очень конкретно предупреждала о последствиях подобного рода ассоциации. И они наступили, — сказал Мухин. — Хотя и в несколько причудливом виде, так как неофициальный торгово-экономический баланс растет, а при этом Украина пока даже не подала официальной заявки на выход из СНГ. То есть ситуация подвешенная».

Кроме того, Мухин отметил, что по формальным признакам Украина не может стать членом НАТО, и войти в состав Североатлантического альянса Киев может только в нарушение устава этой организации. Однако Мухин призвал не забывать, что в последнее время мы видим очень легкомысленное отношение стран НАТО к собственным правилам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря.

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