Москва, 27 ноября 2019, 17:41 — REGNUM Наиболее вероятные темы разговора президентов РФ и Украины на предстоящем «нормандском саммите» — Донбасс, газ и перспективы вхождения Украины в НАТО, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Кроме того, Мухин отметил, что по формальным признакам Украина не может стать членом НАТО, и войти в состав Североатлантического альянса Киев может только в нарушение устава этой организации. Однако Мухин призвал не забывать, что в последнее время мы видим очень легкомысленное отношение стран НАТО к собственным правилам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря.
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