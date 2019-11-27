Симферополь, 27 ноября 2019, 17:35 — REGNUM Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал граждан игнорировать просмотр международных спортивных соревнований, если всемирное антидопинговое агентство отстранит Россию от участия в них. Об этом он заявил 27 ноября журналистам в Симферополе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по соответствию всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил исполкому этой организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за подозрений, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали.
Читайте также: Избранный президент WADA: России грозят очень жёсткие санкции
Читайте ранее в этом сюжете: Рекомендации WADA не повлияют на строительство в Новосибирске ледовой арены
Читайте развитие сюжета: Спикер Госсовета Крыма нашел альтернативу мировым спортивным первенствам