Симферополь, , 17:35 — REGNUM Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал граждан игнорировать просмотр международных спортивных соревнований, если всемирное антидопинговое агентство отстранит Россию от участия в них. Об этом он заявил 27 ноября журналистам в Симферополе.

«Для нас эти соревнования перестанут существовать, если они будут настолько политизированы. Это, думаю, будет долг каждого россиянина, каждого гражданина просто не смотреть эти соревнования, в которых нашу страну совершенно по политическим мотивам не допустили. Если какой-то чиновник где-то споткнулся, при чём тут люди, которые любят спорт, или спортсмены, которые готовились всю жизнь», — считает Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по соответствию всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил исполкому этой организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за подозрений, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали.

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