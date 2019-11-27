Минск, , 17:32 — REGNUM Россия и Белоруссия планируют провести унификацию гражданского законодательства в рамках программы действий по созданию Союзного государства, заявил 27 ноября в Минске министр юстиции РФ Александр Коновалов.

По его словам, для этого Москве и Минску предстоит преодолеть ряд разногласий, выработать совместную позицию и принять итоговый документ по данному вопросу.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выработать согласованную позицию, преодолеть имеющиеся разногласия по данному вопросу, принять итоговый документ, который послужит для унификации гражданского законодательства двух государств», — сказал Александр Коновалов.

В ходе этих мероприятий необходимо учесть особенности правовых систем обеих стран и применить «лучший мировой опыт».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Минске проходит заседании коллегии минюстов Союзного государства России и Белоруссии.

Напомним, договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.

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