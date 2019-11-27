Минск, , 17:31 — REGNUM Киевская сторона уклоняется от полноценного диалога, украинская делегация следует инструкциям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

«На данный момент есть элементы диалога между Киевом и Донбассом, прежде всего, в подгруппах Контактной группы. Однако от развития диалога киевская сторона пока что уклоняется. Мы видим, что киевская делегация в Контактной группе следует именно таким инструкциям», — отметил Грызлов, указав на то, что именно такую позицию продолжает занимать киевская власть.

По его словам, остается нерешенным вопрос о продлении украинского закона об особом статусе Донбасса, хотя его действие должно быть продлено, а дальнейшие законодательные изменения — согласованы с Донецком и Луганском.

Немаловажным остается вопрос закрепления особого статуса в конституции, он должен быть решен в итоге, добавил Грызлов.

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