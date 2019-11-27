Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург 27 ноября посетил клуб дзюдо «Турбостроитель». В этом клубе Путин в молодые годы занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Анатолия Рахлина.

Ежегодно 23 мая, в день рождения Анатолия Рахлина, при поддержке правительства Санкт-Петербурга проводится турнир памяти этого выдающегося тренера.

Секция самбо, в которой занимался Путин, была открыта в сентябре 1969 года.

Вместе с сыном своего тренера, Михаилом Рахлиным, ныне возглавляющим клуб, президент понаблюдал, как тренируются юные дзюдоисты.

«Мы такими же были — маленькими, сопливыми, бегали, носились по дворам… В моей жизни, моей судьбе спорт и этот клуб сыграли очень большую роль», — сказал Путин.

Затем президент в клубе дзюдо «Турбостроитель» вручил государственные награды спортсменам и тренерам.

Ордена Александра Невского удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» Борис Ротенберг, ордена почета — президент клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин. Орден Дружбы получили президент компании «Канда Сэйсакусё» Нобуюки Асаи, директор департамента по поддержке ветеранов дзюдо Фонда поддержки и развития имени Анатолия Рахлина Евгений Ефремов. Члены Совета ветеранов клуба «Турбостроитель» Николай Кононов и Валентин Степанов, председатель Попечительского совета клуба Андрей Холоднов, глава Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский. Кроме того, удостоились наград из рук президента тренер Татьяна Иванова и спортсмен-инструктор Тагир Хайбулаев. Им было вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоены глава коллегии судей отдела спорта высших достижений Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга Евгений Рахлин и замдиректора спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Рахлина Всеволод Стрелков, почетной грамоты президента — тренер училища олимпийского резерва №1 Евгений Станев, президент Фонда развития физкультуры и спорта самбо Василий Шестаков и член Попечительского совета «Турбостроителя» Максим Шубарев.

Добавим, завтра в Петербурге открывается фотовыставка «Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо». Она приурочена к 50-летию клуба дзюдо «Турбостроитель». Экспозиция разместится в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца.

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