Москва, , 17:30 — REGNUM Возможная встреча президентов РФ и Украины в ходе «нормандского саммита» едва ли закончится какими-то конкретными договоренностями, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Относительно личной встречи Путина и Зеленского я настроен пессимистично, — сказал Мухин. — Если только они не хотят просто познакомиться. Безусловно, установление личного контакта поможет Владимиру Зеленскому более четко ориентироваться в предпочтениях Украины во время переговоров с Россией. Но на данном этапе говорить о каких-то конкретных договоренностях не представляется возможным. Путин неоднократно обращал внимание на то, что украинские коллеги пока сами не знают, чего хотят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Такая встреча, по словам Ушакова, становится всё более вероятной.

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