Москва, 27 ноября 2019, 17:30 — REGNUM Возможная встреча президентов РФ и Украины в ходе «нормандского саммита» едва ли закончится какими-то конкретными договоренностями, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Такая встреча, по словам Ушакова, становится всё более вероятной.
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