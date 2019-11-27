Москва, , 17:31 — REGNUM Все три оппозиционные фракции Московской городской думы выступили с совместным заявлением против применения электронного голосования на выборах в России. Заявление зачитала депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ) на заседании законодательного собрания региона 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Совместное заявление было подготовлено фракциями КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия».

«Мы, депутаты Московской городской думы, заявляем о недопустимости использования системы электронного голосования, которая полностью дискредитировала себя», — сказала Енгалычева.

Депутат также напомнила, что на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года происходили сбои в системе, которые могли быть использованы для фальсификации. В сети Интернет были опубликованы личные данные избирателей. Также контролировать ход электронного подсчета невозможно, что оставляет возможность для фальсификаций.

«Эксперимент с электронным голосованием провалился, и мы обеспокоены возможностью его применения в других выборах», — сообщила от лица трёх оппозиционных фракций Енгалычева.

Однако после выступления Енгалычевой, депутат от «Справедливой России» Магомет Яндиев заявил, что он не поддерживает подобное заявление. В ответ Енгалычева заявила, что фракции КПРФ и «Яблоко» в полном составе поддержали заявление, также подпись под документом поставил глава фракции СР Михаил Тимонов.

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